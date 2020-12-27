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Махинацию с поставками вакцины от коронавируса расследуют в США
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Махинацию с поставками вакцины от коронавируса расследуют в США

Юлия Ямпольская

Здоровье

Полицейские штата Нью-Йорк в США начали расследование из-за сведений о том, что сеть медицинских учреждений Parcare, предположительно, мошенническим путем приобрела вакцины от COVID-19 и предлагала их частным лицам. Заявление главы местного депздрава Говарда Цукера опубликовали на сайте губернатора штата.

Уточняется, что ведомство проинформировали насчет инцидента с возможным мошенничеством.

— Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых, — говорится в сообщении.

Глава ведомства штата уточнил, что департамент здравоохранения будет «сотрудничать с полицией штата в уголовном расследовании», которое открыли по данному делу.

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