Астрологи рассказали, с кем лучше встречать Новый год разным знакам зодиака

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Астрологи рассказали, с кем лучше встречать начало 2021 года представителям разных знаков зодиака.

Так, Овнам стоит провести праздничную ночь в компании коллег или потенциальных профессиональных партнеров, ведь в разговоре они могут затронуть важные темы для карьерного роста. Также им стоит держаться Тельцов, которые принесут им удачу.

Идеальным партнером для Тельцов, по словам специалистов, будет их возлюбленный. Если такового нет, лучше всего выбрать выгодных друзей, среди которых могут быть коллеги, потенциальные работодатели или друзья.

У Близнецов достаточно большая компания, так что найти, с кем отмечать Новый год, им будет просто. Но лучше выбрать тех, кто любит хвалить других. Это будет приятно и выгодно — дифирамбы в адрес представителей данного знака могут услышать и другие полезные люди.

Раки, по мнению экспертов, чаще всего настроены на серьезные отношения и любят проводить время с теми, кто их любит. Поэтому лучше всего встретить праздник в кругу семьи и детей.

В новогоднюю ночь Львам лучше всего находиться с теми, кто всегда вдохновляет их на самосовершенствование. Это могут быть родные, возлюбленные и даже порядочные коллеги.

Девам нужно быть прагматичными в праздничную ночь. Лучшая компания для них — те, кто может дать хороший старт для развития. Это могут быть коллеги, учителя или родные.

Для того чтобы зарядиться позитивом на 2021 год, Весам стоит провести новогоднюю ночь с хорошими людьми. Возлюбленные, родные, друзья — главное, чтобы этот человек или люди ценили Весов, искренне хвалили и желали успехов.

Самой лучшей компанией на праздник для Скорпионов будут те, кто хорошо их знает. Если они уже принимают их со всеми несовершенствами, от них не придется ждать критики или разочарования.

В новогоднюю ночь Стрельцам не стоит искать непонятных друзей, а лучше окружить себя теми, кто всегда помогал в прошлом. Такая компания в праздник может принести им удачу.

Вокруг Козерогов, по словам астрологов, есть немало тайных и явных завистников. На праздник стоит максимально абстрагироваться от таких людей. Компания добрых и бескорыстных людей приведет к развитию новых дружеских отношений в 2021 году.

Водолеям лучше тщательно выбирать компанию для празднования Нового года. Идеально подойдут потенциально выгодные клиенты и партнеры, а также приятели с собственным бизнесом. Они помогут в предстоящем году улучшить финансовое положение представителей знака зодиака.

Рыбам стоит встречать праздник с теми, кто искренне ими восхищается. Если дружба с ними помогла людям достичь новых карьерных, творческих или финансовых вершин, то в новом году они не забудут их отблагодарить, сообщает портал WMJ.ru.

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