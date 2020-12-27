Астролог объяснила, в чем нельзя встречать 2021 год

Кадр из фильма «Елки»

Астролог Вера Шторм рассказала, в чем нельзя встречать новый, 2021 год. Она отметила, что людям следует заручиться благосклонностью символа предстоящего года.

Так, чтобы угодить упрямому и сильному символу 2021 года — Быку, нужно исключить из гардероба в новогоднюю ночь экстравагантные и новомодные наряды, подойдет элегантная одежда простого кроя.

Красный цвет для Быка под строжайшим запретом. Женщинам стоит обратить на это особое внимание также и в плане лака для ногтей или помады. По мнению эксперта, не стоит надевать и вещи оранжевого оттенка, с леопардовыми пятнами и использовать любые хищные принты.

Цветом 2021 года является белый. В момент подбора предметов гардероба лучше отдать предпочтение бежевым, пастельным, серебристым и другим спокойным оттенкам.

Астролог отметила, что Бык — животное экономное и в некотором роде даже прижимистое. Поэтому символ года не будет терпеть излишний пафос и вычурность. Яркие блестящие украшения и бриллианты стоит оставить в шкатулке до лучших времен. А серебряные изделия в 2021 году притянут удачу и достаток.

Шторм также добавила, что не следует и слишком упрощать праздничный образ. Нужно полностью исключить халаты, тапки, футболки и джинсы, передает Пятый канал.

Женщинам в новогоднюю ночь лучше отказаться от ношения брюк. Быка очарует элегантное и стильное платье.

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