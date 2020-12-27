Количество пожаров в Москве сократилось за год на 20 процентов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В этом году число пожаров в Москве сократилось на 20 процентов, такого результата удалось добиться путем проведения активной профилактической работы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20 процентов, — отметил Петр Бирюков.

По его словам, еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тысяч пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тысячи, а в этом году — до 7,5 тысячи. Заместитель мэра особо подчеркнул, что за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.

Петр Бирюков сообщил, что в этом году было проведено около 12 тысяч профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности.

— Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году, — подчеркнул он.

Глава комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря.

— Пожарно-спасательный гарнизон столицы — это более 12,5 тысячи человек личного состава, высококлассных профессионалов, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности, — подчеркнул Петр Бирюков. — На боевое дежурство в городе ежедневно заступают более 1,5 тысячи пожарных, спасателей и добровольцев. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и акватории.

Заместитель мэра пожелал столичным спасателям здоровья, благополучия и успехов в непростом и благородном деле спасения людей.

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