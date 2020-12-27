Прокуратура проверит обстоятельства смерти двух детей и их отца в Башкирии

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Прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух детей и их отца в Башкирии. Об этом в воскресенье, 27 декабря, говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тела были найдены в автомобиле. В рамках проверки прокуратура установит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

На данный момент на место выехал прокурор района Юрий Сердюк для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»).

Стало известно, что днем в субботу, 26 декабря, 37-летний мужчина после ссоры с супругой уехал на своей машине из дома с годовалой дочерью и 6-летним сыном. Их тела были найдены в машине на берегу реки Уршак Давлекановского района Башкирии.

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