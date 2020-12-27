«Дом престарелых: фанаты раскритиковали Пугачеву за «восковое» лицо на фото

Фото: instagram.com/maxgalkinru

В Сети появилось новогоднее фото певицы Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным и друзьями. Снимок вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников пары.

Так, на фото исполнительница запечатлена в просторных светлых брюках, которые надела с черным ремнем и блузкой в тон, открывающей ключицы. Певица сделала пышную прическу, яркий макияж и маникюр.

Ее супруг выбрал черные брюки и рубашку в тон с яркой вышивкой. На фото также присутствует Марина Юдашкина — жена известного кутюрье Валентина Юдашкина.

Поклонники заметили, что у Примадонны на снимке «восковое лицо». Они оставили под фото свои комментарии.

«Круто! Все старые! И у всех подтяжка отличная», «Дом престарелых», «Вот оно какое веселье на внешность... Да уж», — написали поклонники.

Ранее бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился необычным фото певицы Аллы Пугачевой.

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