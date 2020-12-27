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МВД Белоруссии перейдет на усиленный вариант службы в новогодние праздники
Фото: facebook.com/mvdgovby

МВД Белоруссии перейдет на усиленный вариант службы в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

В мире

Министерство внутренних дел Белоруссии перешло на усиленный вариант несения службы из-за новогодних и рождественских праздников. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, МВД готово отреагировать на несанкционированные акции протеста.

— Акцента нет на какие-то несанкционированные массовые мероприятия, но, если они будут проводиться, то, конечно, будет реагирование соответствующее, — цитирует Чемоданову РИА Новости.

Белорусские СМИ сообщают, что в воскресенье, 27 декабря, в некоторых районах Минска проходят акции протеста в «дворовом формате». Также уточняется, что оппозиционные Telegram-каналы призвали провести акцию протеста в виде «марша гелиевых шариков», которые запустят из окон квартир и домов.

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