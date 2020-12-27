Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин выделил российским регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин выделил российским регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги

Никита Абрамов

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил финансирование ремонта и строительства дорог для регионов. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.

Всего были выделены 172,3 миллиарда рублей сроком на три года.

Уточняется, что данное финансирование также позволит внедрить интеллектуальную транспортную систему.

— Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении.

Средства выделены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте также: Электричество нового поколения появится в России в 2021 году

дорогаКабмин РФнацпроект
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте