Кабмин выделил российским регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил финансирование ремонта и строительства дорог для регионов. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.
Всего были выделены 172,3 миллиарда рублей сроком на три года.
Уточняется, что данное финансирование также позволит внедрить интеллектуальную транспортную систему.
— Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении.
Средства выделены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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