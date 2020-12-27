Песков высказался о личных отношениях Путина и Эрдогана

Фото: kremlin. ru / Официальный сайт президента России

Личные отношения президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва и Анкара являются крупнейшими геополитическими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе.

— В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами,...которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе, — пояснил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны Путина. Российский президент в ходе своей пресс-конференции заявил, что иногда у него с турецким лидером бывают противоположные взгляды на некоторые вопросы, но, по его словам, это человек, который держит слово и «хвостом не виляет».

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