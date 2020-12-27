Конкурс популяризации раздельного сбора отходов стартовал на северо-востоке Москвы

Урны для раздельного сбора мусора в офисе / Фото: Денис Кондратьев

Конкурс, который посвящен популяризации раздельного сбора мусора, стартовал на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

— Недавно в Северо-Восточном округе стартовал пилотный проект – там появились плакаты в советском стиле, посвященные раздельному сбору. Они объясняют, какие отходы нужно отправлять в синий контейнер, а какие - в серый, а также призывают жителей присоединиться к программе, — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно найти один из плакатов, после чего сделать на его фоне селфи.

Сообщается, что итоги конкурса подведут 31 января 2021 года.

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