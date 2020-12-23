Ежегодная экологическая акция «Елочный круговорот» пройдет в столице

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице с 2 января по 20 февраля 2021 года пройдет ежегодная экологическая акция по сбору и утилизации новогодних деревьев «Елочный круговорот». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Акция проходит в Москве с 2016 года. Ее целью является правильная утилизация деревьев, а также привлечение внимания граждан к вопросу раздельного сбора мусора. Акция с каждым годом становилась все популярнее. Так, в первый год работал только один пункт приема елок, в 2019 году — уже более 400.

— В прошлом году в столице было собрано почти 52 тысячи елей, из которых получено 200 кубометров переработанной щепы. Она использовалась для подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп, — пояснил Петр Бирюков.

В рамках акции жители столицы смогут бесплатно сдать елки, сосны и пихты, которые они украшали на Новый год. Горожанам порекомендовали проследить, чтобы на дереве не осталось новогодней мишуры и украшений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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