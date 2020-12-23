Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ежегодная экологическая акция «Елочный круговорот» пройдет в столице
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ежегодная экологическая акция «Елочный круговорот» пройдет в столице

Виктория Родимкина

Город

В столице с 2 января по 20 февраля 2021 года пройдет ежегодная экологическая акция по сбору и утилизации новогодних деревьев «Елочный круговорот». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Акция проходит в Москве с 2016 года. Ее целью является правильная утилизация деревьев, а также привлечение внимания граждан к вопросу раздельного сбора мусора. Акция с каждым годом становилась все популярнее. Так, в первый год работал только один пункт приема елок, в 2019 году — уже более 400.

— В прошлом году в столице было собрано почти 52 тысячи елей, из которых получено 200 кубометров переработанной щепы. Она использовалась для подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп, — пояснил Петр Бирюков.

В рамках акции жители столицы смогут бесплатно сдать елки, сосны и пихты, которые они украшали на Новый год. Горожанам порекомендовали проследить, чтобы на дереве не осталось новогодней мишуры и украшений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Около 200 пунктов сбора новогодних елей откроют в Подмосковье

акцияновогодняя елкаутилизация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Все мнения
О проекте