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Около 200 пунктов сбора новогодних елей откроют в Подмосковье
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 200 пунктов сбора новогодних елей откроют в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Около 200 пунктов сбора новогодних елей откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

— В этом году отслужившие новогодние елки будут приниматься на всех пунктах приема крупногабаритных отходов «Мегабак». В регионе работают уже более сорока таких площадок, а в тех муниципалитетах, где «Мегабак» пока не организован, как и в прошлые годы, администрации оборудуют брендированные пункты приема, — уточнил Хромушин.

Сбор отслуживших новогодних деревьев будет проходить в рамках экологической акции «Подари своей елке вторую жизнь!». Акция проходит в регионе уже в третий раз. В прошлом году жители Московской области принесли в пункты более 10,5 тысячи елок, которые пошли на переработку. Сдать елку можно будет с 15 января по 15 февраля 2021 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представитель компании по продаже новогодних деревьев Максим Лосев рассказал в беседе с Nation News, что в этом году россияне активно покупают елки онлайн. Эксперт отметил, что наибольшей популярностью пользуется датская елка, или пихта Нордмана.

Ранее ОТР сообщило, что свои пожелания для россиян в Новом году прислал Дед Мороз из Республики Марий Эл — Йушто Кугыза. Йушто Кугыза и его внучка Лумудыр живут на самом севере Марий Эл, в 130 километрах от Йошкар-Олы, в селе Кукнур. Марийский Дед Мороз пожелал россиянам крепкого здоровья в Новом году.

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