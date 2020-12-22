Елочки с иголочки: как правильно выбрать новогоднее дерево

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Чтобы горожане могли купить качественное праздничное дерево, в Москве заработали елочные базары. Всего на карте города в этом году их 207.

Узнать базары просто: огражденная территория, много новогодних деревьев, продавец в зеленой форме. На точках установили и машинки для упаковки елок, сосен и пихт в специальные сетки. Так и нести удобно, и дома ставить проще.

— Елки традиционно у нас привозятся из разных регионов страны. Ключевой поставщик — Пермский край, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. — Цены на отечественные ели колеблются в пределах 1–1,2 тысячи рублей за метр.

Узнать, где находится ближайший елочный базар, можно на mos.ru.

Голубая ель в горшке

От 12 300 рублей Разновидность колючей елки, при выращивании сеянцев которой часть из них приобретает голубую хвою. Пирамидальная крона, жесткая хвоя и невысокий размер отличают эту красавицу от других.

Канадская новогодняя сосна

От 5500 рублей Ароматная и пушистая красавица ярко-зеленого цвета. Иглы длинные, мягкие, но слегка колючие. Дерево пушистое, ствола практически не видно.

Удмуртская елка

От 2300 рублей Удмуртские ели с лесных плантаций отечественных питомников отличаются от обычных елок технологией выращивания, заимствованной у европейских хозяйств. У них самая густая, пышная крона из всех новогодних елей, конусовидная форма, насыщенный темно-зеленый цвет.

Живая новогодняя сосна

От 1200 рублей По мере роста сосну обрезают для придания более правильной формы. Дерево стойкое, хвоя у него довольно мягкая.

Живая русская елка

От 1100 рублей С классической русской елью отмечает праздники большинство семей в России. У нее разлапистая форма кроны, характерный еловый запах, короткие жесткие иголки.

Пихта Фразера

От 6000 рублей У пихты Фразера достаточно мягкие иголки. Цвет хвои темно-зеленый, но на нижней стороне иголок проходят серебристые полоски на всю длину. Способна долго стоять (часто до конца января) и не терять иголки

Датская елка (Пихта Нордмана)

От 2500 рублей Отличительные особенности такой елочки, это большие ветки и крупные иголки. По сравнению с другими елками такая пихта не желтеет и не осыпается немного дольше. У нее приятный смолистый аромат.

Читайте также: Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки в 2020 году