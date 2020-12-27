Глава ВОЗ: Нынешняя пандемия не является последней

Фото: twitter.com/DrTedros

Появившаяся в 2020 году пандемия COVID-19 не будет последней. Об этом рассказал в субботу, 26 декабря, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

— История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью, — цитирует Гебреисуса ТАСС.

По словам гендиректора ВОЗ, следует учесть уроки из истории и происходящего и направить инвестиции на предотвращение предполагаемых ЧС. Также он добивал, что стоит развивать первичную медицинскую помощь.

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