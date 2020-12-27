Пилот из Германии «нарисовал» в небе шприц в честь начала вакцинации от COVID-19

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Пилот из Германии Сэмми Крамер нарисовал в небе огромный шприц для того, чтобы напомнить людям о начале кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Известно, что его полет состоялся в среду, 23 декабря продолжался примерно 1,5 часа. Для того чтобы изобразить в небе шприц, пилот преодолел 200 километров.

При этом Крамер отметил, что его поступок не является призывом к вакцинации и прямым сообщением. По его словам, он просто хотел дать людям пищу для размышлений в канун Рождества, сообщает издание Sudkurier.

Напомним, 27 декабря в Германии и многих других странах Европейского союза стартовала кампания по вакцинации от коронавируса. Самой первой жительницей ФРГ, кто получил вакцину, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт.

Всего на территории Германии организовали 442 прививочных центра. Как уточнил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, до конца 2020 года Германия получит более 1,3 миллиона доз вакцины, разработанной консорциумом BioNTech-Pfizer.

Первыми вакцину получат граждане старше 80 лет, обитатели домов для престарелых и инвалидов, работающие там сотрудники, а также медики в отделениях интенсивной терапии.

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