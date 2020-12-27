Серию новогодних концертов в столице дал Мариинский театр

Фото: Михаил Садчиков-младший

В Москве прошла блицсерия предновогодних концертов Мариинского театра. Главным ее событием стало представление оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» на сцене Концертного зала имени Чайковского.

Уходящий год оказался настолько трудным и мрачным, что многие серьезные оперные театры отважно решили обратиться к легкому жанру и сыграть что-нибудь из репертуара классической оперетты. Выбор Мариинского театра пал на «Летучую мышь». Режиссером премьеры стал Алексей Степанюк.

Удивительно, но прозвучала не оригинальная, авторская версия, а запетая до дыр советская — с русскоязычным либретто от Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. И все равно было весело, потому что все устали без праздников не по календарю, а в душе. К тому же эта задорная история о кознях мстительного друга и неверного супруга, разыгрываемая на Рождество, — неизменный атрибут новогодних празднеств на большинстве сцен мира. Правда, наиболее известны постановки «Летучей мыши» именно на немецкое либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене на основе фарса немецкого драматурга Юлиуса Родериха Бенедикса «Тюремное заключение» и водевиля французских авторов Анри Мельяка и Людовика Галеви «Новогодний вечер», мировая премьера которой прошла 5 апреля 1874 года в театре «Ан дер Вин».

Мариинский спектакль явно был сделан впопыхах и в режиме экономии: аляповатая пестрота костюмов из «подбора» для хора, который с трудом изображали солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, очень бросалась в глаза. Стилистика представления фланировала где-то между игрой КВН и концертом в «красном уголке».

Самым трогательным было то, с каким умилением Валерий Гергиев наблюдал за разговорными диалогами солистов, коим опереточное смешение непринужденной болтовни с классическим пением давалось не без труда. Тут не спасают ни роскошный голос Елены Стихиной (Розалинда), ни очаровательная лирика Анны Денисовой (Адель), ни артистичный тенор Александра Трофимова (Айзенштайн, ни усталый баритон Владислава Куприянова (Фальк), ни старания меццо-сопрано Екатерины Сергеевой в образе князя Орловского (чаплинские «кабриоли» ей удались лучше пения). Притом что такие штраусовские шлягеры, как куплеты Адели и князя Орловского или чардаш Розалинды, предполагают серьезные вокальные усилия.

Иоганн Штраус совсем не очевидный герой Валерия Гергиева, но звучание оркестра пленяло юмором и проблеском вагнеровского размаха и россиниевской виртуозности в ансамблях. Без оркестровой поддержки все умное очарование исчезало бесследно. Но как утверждают персонажи этой оперетты, если что пошло не так, то «во всем виновато шампанское».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Степанюк, режиссер-постановщик:

— В такое время людям нужно дарить радостные, красивые представления, где нет заоблачных идей и концепций. Мы лишь старались следовать за музыкой, делая все легко и весело. На мой взгляд, такой театр, как Мариинский, который заслуженно входит в пятерку лучших в мире, должен иметь в репертуаре такой спектакль, как «Летучая мышь». Хотя это безумно трудная работа: в оперном театре ставить оперетту. Законы жанров диаметрально противоположны. Но надеюсь, наш спектакль полюбится и артистам, и публике.

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