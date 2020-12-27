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Кинокритики назвали самые успешные новогодние фильмы
кадр из фильма «Один дома»

Кинокритики назвали самые успешные новогодние фильмы

Юлия Курганова

Кино

Кинокритики назвали «Один дома» и «Гринч» самыми успешными новогодними лентами в мировом прокате. Они собрали 477 и 500 миллионов долларов соответственно.

Картина «Один дома» с юным актером Маколеем Калкиным вышла на экраны в 1990 году, а «Гринч» — в 2018. Оба фильма взяли статус лучших рождественских фильмов в мире.

В топ-3 также попала и вторая часть фильма «Один дома», которая собрала 359 миллионов долларов.

Четвертое место заняла первая киноверсия истории Гринча «Гринч — похититель Рождества» 2000 года, она смогла собрать в прокате 345 миллионов долларов.

Также в список попали фильмы «Полярный экспресс» 2004 года, «Щелкунчик и четыре королевства» 2019 года, «Реальная любовь» 2003 года и «Любите Куперов» 2015 года,сообщает портал The Wire.

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