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Подписания нефтяных контрактов с Россией ожидают в Минске до конца года
Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Подписания нефтяных контрактов с Россией ожидают в Минске до конца года

Юлия Курганова

Экономика

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что до конца этого года все контракты о поставках нефти из России в республику будут подписаны, с несколькими крупными поставщиками соглашения уже заключили.

— Абсолютно планово вопросы о поставках нефти на будущий год решаются. Идет процесс подписания контрактов с поставщиками, с рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставках нефти трубопроводным транспортом в следующем году. Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны, — сказал он в интервью каналу «Беларусь 1» в воскресенье, 27 декабря.

Премьер-министр отметил, что с частью поставщиков еще идут согласования отдельных условий. Говоря об ожидаемых объемах поставки нефти в 2021 году, Головченко сказал, что он будет определяться экономической целесообразностью.

Политик добавил, что Россия готова поставить максимальный объем нефти, но это будет зависеть от ситуации на рынке.

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