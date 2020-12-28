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Массовый заплыв Дедов Морозов в море в Сочи попал на видео
Деды Морозы не побоялись замерзнуть / Фото: youtube.com

Массовый заплыв Дедов Морозов в море в Сочи попал на видео

Юлия Курганова

Общество

В Сочи мужчины в костюмах Деда Мороза устроили массовый заплыв в Черном море. Произошедшее попало на видео. Местные новостные портали разместили ролик в Сети.

На кадрах видно, как в бурлящих волнах около берега массово купаются люди, одетые в новогодние наряды.

— Только настоящие Деды Морозы так могут, — подписали видео в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

Подписчики сообщества эмоционально и иронично оценили пост в комментариях.

«Надеюсь, КТ им потом не понадобится»; «Что пили? Рассказывайте давайте»; «То же количество назад вышло?»; «Наверное, они так опохмеляются»; «Классно, кайф!» — написали пользователи.

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Черное мореДед МорозСочи
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