Специалисты Роскачества дали советы по выбору красной рыбы

Фото: youtube/oblomoff

Специалисты Роскачества рассказали, на что обращать внимание при выборе красной рыбы, чтобы приобрести качественный продукт к новогоднему столу.

По словам экспертов, в первую очередь в магазине нужно обратить внимание на цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, которые говорят об окислении жира.

Уточняется, что каждый вид рыб имеет свой оттенок. Так, более насыщенный — у семги и форели. Однако если семга имеет слишком красный цвет, это может говорить о наличии красителя.

Также нужно обратить внимание на поверхность рыбы — мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без повреждений.

На упаковке обязательно должны быть указаны ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019. Но там также могут содержаться собственные технические условия, это не значит, что продукция менее качественная.

Специалисты уточнили, что в составе должны быть указаны только рыба и соль. Часто встречаются еще и консерванты, но их добавление должно быть в очень ограниченном количестве.

Кроме того, на упаковке должно быть написано, из какого сырья приготовлен продукт — охлажденного или замороженного. В охлажденном виде допускается использовать продукцию аквакультуры — лосося атлантического и форели.

Таким образом, уточнили на сайте Роскачества, филе рыбы в вакуумной упаковке будет наиболее правильным выбором.

Читайте также: Эксперт Роскачества рассказала, как правильно выбрать красную икру