ФАС предложила бороться с ростом цен на жилье введением пошлин на сталь

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Андрея Цариковского, которое было направлено в Минпромторг.

Так, в ФАС отреагировали на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина изучить жалобы застройщиков жилья на рост стоимости арматуры.

Введение пошлин на сырье и торговую продукцию поможет стабилизировать цены, считают в ведомстве. Если сбор на лом составит 15 процентов от стоимости, то стальную заготовку обложат пошлиной в 13 процентов, а саму арматуру в 12 процентов.

В Минпромторге отказались комментировать ситуацию, сообщает РБК.

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