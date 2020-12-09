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Кабмин не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Кабмин не рассматривает расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья

Кирилл Николаев

Общество

Правительство России не рассматривает вопрос о расширении льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

По его словам, льготная ипотека остается ключевой мерой поддержки рынка первичного жилья. Интерес к данной программе остается стабильным. Эта мера позволила улучшить жилищные условия уже более 300 тысячам семей и поддержать всю строительную отрасль, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что жители Москвы и Московской области в октябре оформили ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем годом ранее.

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Марат ХуснуллинипотекаКабмин РФ
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