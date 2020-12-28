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ФАС проведет расследование из-за роста цен на арматуру в России
Фото: fas.gov.ru/ФАС

ФАС проведет расследование из-за роста цен на арматуру в России

Ростислав Зубков

Товары

Российских производителей арматуры заподозрили в необоснованном росте цен. Проверкой фактов займется Федеральная антимонопольная служба.

— В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, — заявили в ведомстве.

При этом в ФАС признали, что изменение цен на рынке металлопродукции может быть вызвано объективными причинами. Отмечается, что объем соответствующих товаров, производимых отечественными предприятиями, больше того количества, которое нужно для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

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