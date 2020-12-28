Современный жилой квартал появится на территории бывшей промзоны в Бутове

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Россия, Бутовский лесопарк Карта всех событий

В Москве в рамках реорганизации территории промышленной зоны «Южное Бутово» запланировано возведение жилой застройки. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 28 декабря.

Столичное правительство одобрило проект планировки территории для участка на территории бывшей промзоны.

Строительство будет развернуто между Варшавским шоссе и линией Курского направления Московской железной дороги, вблизи железнодорожной станции Бутово. Территория в настоящий момент свободна от застройки.

— Проектом предусмотрено строительство двух образовательных блоков на 1550 мест и 475 мест, а также объектов здравоохранения, ретейл-парка и объектов общественного назначения, — сказала Юлиана Княжевская.

По данным пресс-службы Москомархитектуры, площадь жилой застройки составит около 452 тысяч квадратных метров.

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