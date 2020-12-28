В Кремле рассказали о дочерях Путина и его месте жительства

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В жизни президента России Владимира Путина нет практически никакой тайны, но определенные вещи он предпочитает не уводить в публичное поле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Никакой завесы тайны, практически никакой, не существует. Где он живет — всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери — да, у него есть дочери, — сказал он и добавил, что по определенным, уже не раз оговоренным причинам Путин не хочет делать информацию о своих близких публичной.

Также представитель Кремля отметил, что российский лидер достаточно последователен в этих вопросах. Это не секрет для самих россиян, считает Песков.

Помимо прочего, пресс-секретарь президента подчеркнул, что для Путина важна его работа, стиль которой он не намерен менять, и результаты деятельности, а не вопросы личного характера. Об этом пишет РИА Новости.

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