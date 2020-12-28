Конституционный суд признал законным ограничение передвижения из-за COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Конституционный суд признал законным решение властей ограничить передвижение граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении КС.

Ранее Протвинский городской суд направил запрос, связанный с постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении «режима повышенной готовности» в области. Местное судебное учреждение захотело уточнить, не противоречит ли это нормативам Основного закона РФ.

В свою очередь в Конституционном суде ответили, что такие ограничительные меры допустимы, поскольку носят кратковременный и вынужденный характер. Они обусловлены необходимостью быстро среагировать на «беспрецедентную угрозу» распространения COVID-19. Принятые решения позволяют защитить самих россиян.

При этом отмечается, что введенный в Московской области режим подразумевал наличие «разумных исключений» из запрета покидать дома. Так, у граждан по-прежнему была возможность выйти на улицу для получения экстренной медпомощи, либо похода в магазин, либо при необходимости отправиться на работу.

— Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости, — указано в постановлении КС.

В ведомстве добавили, что нормативные исключения из общего правила о запрете покидать жилище «не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности».

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