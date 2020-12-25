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Интерактивную карту с местами вакцинации от COVID-19 запустили в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Интерактивную карту с местами вакцинации от COVID-19 запустили в Подмосковье

Никита Абрамов

Общество

Интерактивную карту с метками 93 пунктов вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

— Для удобства жителей мы подготовили карту, куда нанесены все 93 пункта, где осуществляется вакцинация от коронавируса. Это прививочные кабинеты в медицинских организациях Подмосковья, — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Интерактивную карту можно найти на сайте штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Подмосковье.

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