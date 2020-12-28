«Один в один»: Настя Ивлеева повторила образ Жанна Фриске

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева выложила в своем Instagram-аккаунт новое фото в необычном образе. Поклонники не сразу узнали девушку и восхитились интересно подобранным стилем.

На снимке Ивлеева предстала брюнеткой с короткой стрижкой. Звезда решила перевоплотиться в ведьму Алису, которую играла Жанна Фриске в фильме «Дневной дозор».

Чтобы соответствовать образу, блогер надела ошейник с шипами и уложила волосы черными «рожками».

Подписчики оценили преображение Ивлеевой и вспомнили прекрасную игру Жанны Фриске.

«Жанна Фриске?»; «Восхитительная»; «Образ Алисы очень похож»; «Ведьма! Действительно один в один»; «Любимый образ», — написали поклонники в комментариях.

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