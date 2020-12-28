Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Один в один»: Настя Ивлеева повторила образ Жанна Фриске
Фото: instagram.com/_agentgirl_

«Один в один»: Настя Ивлеева повторила образ Жанна Фриске

Анастасия Волоснова

Звезды

Настя Ивлеева выложила в своем Instagram-аккаунт новое фото в необычном образе. Поклонники не сразу узнали девушку и восхитились интересно подобранным стилем.

На снимке Ивлеева предстала брюнеткой с короткой стрижкой. Звезда решила перевоплотиться в ведьму Алису, которую играла Жанна Фриске в фильме «Дневной дозор».

Чтобы соответствовать образу, блогер надела ошейник с шипами и уложила волосы черными «рожками».

Подписчики оценили преображение Ивлеевой и вспомнили прекрасную игру Жанны Фриске.

«Жанна Фриске?»; «Восхитительная»; «Образ Алисы очень похож»; «Ведьма! Действительно один в один»; «Любимый образ», — написали поклонники в комментариях.

Читайте также: «Трио красоток»: Алсу опубликовала фото с повзрослевшими дочерьми

Жанна ФрискеИнстаграмНастя Ивлеева
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте