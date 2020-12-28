«Трио красоток»: Алсу опубликовала фото с повзрослевшими дочерьми

Фотография из Instagram

Певица Алсу выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию с повзрослевшими дочерьми.

У Алсу две дочки — Микелла и Сафина. Звезда спустя долгое время выложила с ними совместное фото. На снимке девочки улыбаются и позируют на камеру. 37-летняя певица рядом с повзрослевшими детьми кажется совсем молодой.

— Мы, — лаконично подписала снимок певица, добавив к подписи символ сердца.

Алсу нечасто показывает в блоге совместные фотографии, поэтому подписчики заметили, как подросли девочки.

«Взгляды, улыбки, лица — папины!»; «Невероятные принцессы и красавицы ваши дочки», — написали фанаты под постом.

Подписчики восхитились и красотой Алсу.

«Прекрасно, Алсу. На фото смотритесь как сестрички»; «Трио красоток!»; «Все три девочки прекрасны, счастья вам!» — появились комплименты в комментариях.

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