«Трио красоток»: Алсу опубликовала фото с повзрослевшими дочерьми
Певица Алсу выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию с повзрослевшими дочерьми.
У Алсу две дочки — Микелла и Сафина. Звезда спустя долгое время выложила с ними совместное фото. На снимке девочки улыбаются и позируют на камеру. 37-летняя певица рядом с повзрослевшими детьми кажется совсем молодой.
— Мы, — лаконично подписала снимок певица, добавив к подписи символ сердца.
Алсу нечасто показывает в блоге совместные фотографии, поэтому подписчики заметили, как подросли девочки.
«Взгляды, улыбки, лица — папины!»; «Невероятные принцессы и красавицы ваши дочки», — написали фанаты под постом.
Подписчики восхитились и красотой Алсу.
«Прекрасно, Алсу. На фото смотритесь как сестрички»; «Трио красоток!»; «Все три девочки прекрасны, счастья вам!» — появились комплименты в комментариях.
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