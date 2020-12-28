Москвичи положительно оценили экономическую политику столицы и меры поддержки бизнеса в коронакризис

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

НАФИ и Аналитический центр Москвы провели исследование, чтобы узнать, как москвичи оценивают экономическое развитие своего города. По мнению горожан, экономика Москвы — современная и динамичная, а текущая экономическая политика во многом нацелена на развитие бизнеса. Больше половины — 59 процентов респондентов — согласились с тем, что экономическая политика столицы направлена на поддержку бизнеса. Среди главных достижений названы развитие интернет-сервисов для бизнеса по получению госуслуг и возможность комфортно развивать бизнес в Москве.

Меры поддержки бизнеса во время пандемии — наиболее востребованная тема при оценке экономической политики. Принятые весной четыре пакета мер были рассчитаны на помощь бизнесу общим объемом 90 миллиардов рублей.

Помощью города на декабрь уже смогли воспользоваться почти 50 тысяч предприятий, на которых работают более 770 тысяч человек. Среди мер поддержки — налоговые отсрочки, арендные платежи, гранты на компенсацию имущественных и земельных платежей, различные субсидии и льготы.

По мнению респондентов, необходимо создавать больше мер поддержки именно для малых и средних компаний, а также отдельно продумывать льготы на аренду помещений для бизнеса. Среди других позитивных тенденций, отмеченных респондентами, — высокий объем инвестиций в экономику города и наличие лучших кадров для бизнеса.

Почти три четверти опрошенных отметили то, что Москва имеет современную и динамично развивающуюся экономику, и дали позитивную оценку развитию экономики столицы.

Отмечались лидерские позиции столицы в сфере IT-технологий, в аккумуляции больших финансовых ресурсов, высоких темпах строительства и развития транспорта, а также по уровню безопасности города.

В то же время две трети москвичей считают, что Москва является главным центром технологических производств. Горожане положительно оценивают экономическую политику в области создания новых объединений для бизнеса, развития особых экономических зон, конкурентной политики, инновационных производств и городской промышленности.

— В период максимальных ограничений нам удалось стабилизировать экономическую ситуацию в городе. Основным инструментом поддержки экономики стали четыре пакета антикризисных мер на общую сумму около 90 миллиардов рублей, которые были разработаны на основании предложений бизнеса. В их числе налоговые отсрочки, освобождение от арендных платежей, субсидии и гранты, льготное кредитование, которые продолжают действовать до конца этого года. В том числе благодаря мерам поддержки, экономика города адаптировалась к работе в сложившихся условиях. И на текущий момент большинство отраслей демонстрируют восстановительный рост, — ранее отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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