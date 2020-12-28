Кабмин ФРГ уточнил позицию страны по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Позиция немецких властей по «Северному потоку — 2» остается неизменной. Об этом представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер завил в понедельник, 28 декабря, на брифинге.

Он напомнил, что ранее в одном из своих интервью аналогичным образом высказывался глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя, как может поменяться отношение Берлина к российскому газопроводу после смены президента в США.

Представитель немецкого дипведомства подтвердил слова Мааса и заверил, что позиция Германии останется прежней.

— Все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц (проекта — прим. «ВМ») — цитирует РИА Новости Бургера.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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