Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В аэропорту Домодедово назвали самую популярную дату вылета в новогодние праздники
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В аэропорту Домодедово назвали самую популярную дату вылета в новогодние праздники

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Самым популярным днем для вылета в новогодние праздники станет 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Отмечается, что в предпоследний день 2020 года из аэропорта Домодедово планируют вылететь около 35 тысяч человек. Всего в этот день авиагавань обслужит свыше 60 тысяч путешественников и более 450 рейсов.

В пресс-службе добавили, что самыми популярными российскими направлениями в новогодние праздники стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград. По этим маршрутам авиакомпании выполнят свыше 1600 рейсов.

Читайте также: Завершился ремонт первой взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве

Домодедоворейсыновогодние праздники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Все мнения
О проекте