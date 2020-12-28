«Можно поздравлять?»: жену футболиста Мамаева заподозрили в беременности
Супругу футболиста Павла Мамаева Алану заподозрили в беременности. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.
На фото пара находится на террасе отеля.Поклонники увидели, как девушка руками придерживает живот. Многие предположили, что у супругов ожидается пополнение.
Так, фанаты стали активно спрашивать девушку, ждут ли они с мужем ребенка.
«Беременная?», «Ого. Можно поздравлять с будущим малышом?», «Ждете третьего?» — написали фолловеры.
Ранее в Сети начали обсуждать возможную беременность экс-супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце. Слухи спровоцировал наряд актрисы на премии GQ «Человек года».
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