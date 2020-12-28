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Главный храм МЧС России полностью построили в Москве
Фото: Пресс-служба МЧС

Главный храм МЧС России полностью построили в Москве

Кирилл Николаев

Религия
Россия, Москва, Давыдковская улица Карта всех событий

Главный храм МЧС России полностью построен и готов к освящению. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил куратор программы «200 храмов» Владимир Ресин.

По его словам, в настоящее время проходит процедура госприемки инфраструктурного объекта.

— Ввод в эксплуатацию пройдет в конце 2020 года — начале 2021-го. В зависимости от эпидемиологической ситуации, — цитирует Ресина Интерфакс.

Он добавил, что храмовый комплекс полностью благоукрашен и меблирован. В четырехъярусной колокольне подвесили и настроили 11 колоколов.

Храм станет главной святыней спасателей. Он будет представлять собой целый архитектурный комплекс с приходским домом. Объект возвели по программе «200 храмов». Храм МЧС России расположен на улице Давыдовской, напротив владения 12–14.

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