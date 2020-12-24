Патриарх Кирилл сообщил о снижении количества прихожан в столичных храмах
Из-за ограничений по коронавирусу количество прихожан в московских храмах снизилось. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, одним из самых главных последствий ограничений после пандемии стало снижение числа прихожан.
— В разных храмах очень по-разному, но, по моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то — наполовину, — цитирует Патриарха Кирилла агентство городских новостей «Москва».
Он также выразил надежду на то, что к весне ситуация нормализуется.
Ранее стало известно, что в столице зафиксировали максимальный показатель суточного прироста — 8203.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Инфекционист объяснил, сколько продлится рост числа заболевших COVID-19