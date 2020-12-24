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Патриарх Кирилл сообщил о снижении количества прихожан в столичных храмах
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Патриарх Кирилл сообщил о снижении количества прихожан в столичных храмах

Юлия Ямпольская

Город

Из-за ограничений по коронавирусу количество прихожан в московских храмах снизилось. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, одним из самых главных последствий ограничений после пандемии стало снижение числа прихожан.

— В разных храмах очень по-разному, но, по моим наблюдениям и поступающим сведениям, даже летом и осенью, то есть после открытия храмов для мирян, число прихожан за воскресными и праздничными богослужениями снизилось на треть, а где-то — наполовину, — цитирует Патриарха Кирилла агентство городских новостей «Москва».

Он также выразил надежду на то, что к весне ситуация нормализуется.

Ранее стало известно, что в столице зафиксировали максимальный показатель суточного прироста — 8203.

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