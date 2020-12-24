За сутки в Москве выявили рекордное число случаев COVID-19

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса — 8203. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа в городе выздоровели 5508 человек. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 588 280 человек.

В России за сутки выявили рекордные 29 935 случаев коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 963 688 случаев заболевания. Темп прироста составляет один процент.

Ранее сообщалось, что железнодорожники оценили риск заразиться COVID-19 в поездах. Пассажирам рекомендовали носить маски и перчатки на протяжении всей поездки.

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