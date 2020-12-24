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Еще 5508 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 5508 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 5508 человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 588 280 человек.

Ранее сообщалось, что столичная горячая линия по коронавирусу продолжит работу в прежнем режиме в новогодние праздники. Также в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники кол-центра для доноров плазмы и горячей линии «Говори руками» для жителей с нарушениями слуха. Специалисты будут принимать звонки в период с 08:00 до 21:00.

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