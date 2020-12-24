Горячая линия по COVID-19 в Москве продолжит работать в новогодние праздники

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичная горячая линия по коронавирусу продолжит работу в прежнем режиме в новогодние праздники. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также в штатном режиме на вопросы будут отвечать сотрудники кол-центра для доноров плазмы и горячей линии «Говори руками» для жителей с нарушениями слуха. Специалисты будут принимать звонки в период с 08:00 до 21:00.

— Представители старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями будут обеспечены всем необходимым, чтобы их пребывание дома было максимально комфортным и безопасным. Не будут останавливать свою работу кол-центр для доноров плазмы с антителами к COVID-19 и горячая линия для горожан с нарушениями слуха, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, кол-центр по коронавирусу начал работу в марте. Его создали для того, чтобы пожилые люди, а также горожане с хроническими заболеваниями и из других групп риска могли не беспокоиться о походах в магазины, аптеки и поликлиники.

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