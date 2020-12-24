Железнодорожники оценили риск заразиться COVID-19 в поездах

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Риск заразиться коронавирусом во время поездки в поезде составляет менее одного процента. Об этом говорится в материалах Международного союза железных дорог (МСЖД, UIC).

В организацию входят и «Российские железные дороги» (РЖД).

— Основываясь на научных данных...при соблюдении рекомендованных правил, таких как ношение маски, риск передачи COVID-19 в поездах составляет менее 1 процента, — говорится в сообщении.

По словам представителя целевой группы союза по борьбе и профилактике COVID-19 Ванессы Перез, малый риск заразиться коронавирусом в поезде связан с соблюдением антиковидных мер. Пассажирам необходимо носить маски и перчатки на протяжении всей поездки.

В свою очередь в РЖД сообщили, что все поезда обрабатываются специальным раствором, вагоны начали убирать и дезинфицировать чаще. Кроме того, во время поездок пассажирам измеряют температуру, передает РИА Новости.

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