Около 68 процентов сдавших антиковидную плазму москвичей стали донорами впервые

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Около 68 процентов горожан, которые сдали антиковидную плазму, стали донорами впервые в жизни. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что люди, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Ее обычно используют при лечении пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Решение о том, переливать ли кровь, принимает специалист, отталкиваясь от клинической картины.

Стало известно, что порядка 32 процентов людей, сдавших антиковидную плазму, ранее уже были донорами крови или ее компонентов. Остальные 68 процентов стали донорами впервые. Это свидетельствует о том, что именно пандемия коронавирусной инфекции подвигла людей становиться донорами плазмы.

В ведомстве добавили, что для всех желающих стать донорами плазмы, которые переболели COVID-19, каждый день с 09:00 до 19:00 работает горячая линия по телефону +7 (495) 870-45-16.

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