Более 10,5 тысячи раз москвичи сдали плазму с антителами к коронавирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве 8825 граждан сдали плазму крови с антителами к коронавирусу для помощи пациентам с COVID-19. Они прошли свыше 10,5 тысячи процедур. Около 13,5 процента доноров сделали это несколько раз.

У людей, которые вылечились от коронавируса, антитела сохраняются в организме в течение нескольких месяцев. Плазму можно сдавать до 20 раз в год. При этом промежуток между процедурами должен составлять две недели.

Плазму с антителами применяют для лечения пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой заболевания.

Благодаря этому способу вероятность ухудшения состояния больного и его перевода на аппарат ИВЛ снижается почти вдвое, а выживаемость увеличивается на 19 процентов.

Стать донорами плазмы могут граждане от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом. У них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ-инфекции, сифилиса и вирусных гепатитов.

Доноры получают в качестве вознаграждения пять тысяч рублей, а также компенсацию на питание в размере 1212 рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более половины московских врачей переболело коронавирусом.

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