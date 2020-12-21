Иммунолог объяснил, в чем разница между новым штаммом COVID и выявленным ранее

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Новый штамм коронавирусной инфекции, выявленный в Великобритании, является более заразным. Такое заявление сделал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, точные вирусологические характеристики нового вида COVID-19 еще не опубликованы. Эксперт пояснил, что вероятнее всего, новый штамм вызывает более бурное размножение себя в клетках эпителия, и большее количество вируса появляется в выделениях вирусоносителя.

— Они содержат большую концентрацию этого вируса. Доза заражения содержится в меньших объемах, то есть даже самые маленькие капельки могут вызывать заражение, — отметил Болибок.

При этом он уточнил, что раз этот вирус размножается в большем количестве, то это значит, что он менее патогенный, сообщает «Пятый канал».

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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