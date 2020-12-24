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Рекордные 29 935 случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рекордные 29 935 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили рекордные 29 935 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стокоронавирус.рф в четверг, 24 декабря.

За минувшие сутки в РФ случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах. Из новых случаев 15,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За 24 часа в стране скончались 635 человек. Полностью выздоровело — 26 890 пациентов.

Рекордные 29 935 случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России зафиксировали 2 963 688 случаев коронавируса. За весь период скончались 53 096 человек. Полностью вылечились от COVID-19 2 370 857 человек.

Рекордные 29 935 случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в столице за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса — 8203.

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