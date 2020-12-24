Инфекционист объяснил, сколько продлится рост числа заболевших COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться еще один–два месяца. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков в четверг, 24 декабря.

— Рост числа заболевших все равно будет продолжаться. В ближайшие месяц–два никуда мы от этого не денемся, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 29 935 человек. В столице также зафиксировали максимальный показатель суточного прироста — 8203.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Биолог допустила наличие нового штамма коронавируса в России