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Опрос показал, как россияне относятся к отечественному кинематографу
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опрос показал, как россияне относятся к отечественному кинематографу

Юлия Ямпольская

Общество

Большинство россиян считают, что качество отечественного кинематографа, не считая телесериалов, улучшилось за последние три-пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Так, стало известно, что 19 процентов жителей указали на ухудшение качества, а 17 процентов считают, что ничего не изменилось.

Отмечается, что положение дел в сфере культуры в РФ участники опроса чаще всего оценивают как среднее (51 процент), на хорошем уровне оценивают 27 процентов, а на плохом — 14 процентов, затруднились ответить 8 процентов. Также 35 процентов утверждают, что за 2020 год ситуация в сфере культуры в стране не изменилась, по мнению 30 процентов — улучшилась, 22 процентов — ухудшилась.

Среди тех, кто увидел улучшения в отрасли кино, чаще всего опрошенные называли причину улучшения финансирования объектов культуры (10 процентов), при этом 44 процента затруднились ответить, а сотрудники сферы культуры больше всего обращали внимание на государственную политику и внимание власти к проблемам культуры (37 процентов).

Кроме того, среди тех, кто отметил ухудшение ситуации в данной сфере, чаще всего жители отмечали среди причин ограничения в связи с коронавирусной инфекцией (38 процентов), такое же мнение высказали сами сотрудники данной отрасли (80 процентов).

Более половины граждан (57 процентов) удовлетворены мерами, которые были приняты для обеспечения безопасности посетителей культурных объектов, мероприятий в период пандемии COVID-19.

Также 22 процента опрошенных полагают, что ситуация в библиотечной сфере за последние три года в разной степени улучшилась, 14 процента — что ухудшилась, 18 процентов заявили о ее неизменности, а 38 процентов не смогли оценить.

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