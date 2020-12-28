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Московская канатная дорога восстановила работу после сбоя
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Московская канатная дорога восстановила работу после сбоя

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога восстановила работу после сбоя. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Уточняется, что причиной временной приостановки работы комплекса был сбой в подаче электричества на территорию спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».

Ранее сообщалось, что нарушение произошло в 16:55 по московскому времени. Кроме того, возникли проблемы с освещением горнолыжного склона.

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