Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

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Московская канатная дорога восстановила работу после сбоя. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Уточняется, что причиной временной приостановки работы комплекса был сбой в подаче электричества на территорию спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».

Ранее сообщалось, что нарушение произошло в 16:55 по московскому времени. Кроме того, возникли проблемы с освещением горнолыжного склона.

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