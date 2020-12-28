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«Саня и его подруга»: Плющенко показал сына и Бузову в совместном видео
Фото: instagram.com/gnomgnomych

«Саня и его подруга»: Плющенко показал сына и Бузову в совместном видео

Юлия Ямпольская

Звезды

Фигурист Евгений Плющенко поделился с поклонниками роликом, который его сын от Яны Рудковской Саша и певица Ольга Бузова запечатлены вместе. Соответствующий пост появился на странице тренера в социальной сети Instagram.

На видео исполнительница и Гном Гномыч повторяют известный тренд сервиса Tik Tok под музыку. Мальчик оделся в белую майку, а певица — в голубое платье с ромашками.

— Саня и его подруга — Оля — певица, актриса и новоиспеченная фигуристка — девушка с 22,8 млн в Инстаграм, — подписал пост Плющенко.

Ранее певица Ольга Бузова эмоционально отреагировала на обвинения в поверхностности и глупости.

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Евгений ПлющенкоОльга БузоваГном Гномыч
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