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Прокладку «Северного потока — 2» завершили на немецком участке
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Прокладку «Северного потока — 2» завершили на немецком участке

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода «Северный поток — 2» в немецкой исключительной экономической зоне. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщило агентствоDPA.

Работы на отрезке в 2,6 километра стартовали 5 декабря. Разрешение немецких властей действовало весь декабрь. По данным DPA, работы в датских водах могут начаться в середине января 2021 года.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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Северный поток — 2Германиягазопровод
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