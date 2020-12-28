Новак сообщил о реализации мероприятий по достройке «Северного потока — 2»

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«Северный поток — 2» будет достроен, так как это выгодно не только России, но и другим странам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что российский газопровод — это в первую очередь коммерческий проект, находящийся уже в высокой степени готовности. Интерес к «потоку» питают зарубежные партнеры, в том числе европейские.

— Мы уверены в том, что «Северный поток — 2» будет достроен, тем более что на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке, — подчеркнул замглавы правительства в интервью «России 24».

Ранее кабмин ФРГ уточнил позицию страны по «Северному потоку — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет станы, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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