Опрос показал, как часто россияне забывают пароли от банковских карт

Фото: pexels.com/Anna Shvets

В текущем году число жителей России, забывающих пароли и коды доступа к банковским картам, увеличилось на 15 процентов. Это следует из результатов опроса, проведенного Райффайзенбанком.

При этом среди респондентов в социальных сетях 45 процентов признали, что вспомнить пин-коды и пароли в 2020 году стало сложнее. В целом на забывчивость пожаловался каждый пятый участник исследования.

Среди опрошенных 83 процента пользуются разными паролями для каждой конкретной карты или сервиса, хотя 18 процентов заявили, что предпочли бы пользоваться одним и тем же паролем.

Из респондентов, которые используют везде один и тот же пароль, 80 процентов делают это для того, чтобы его не забыть. При этом 51 процент респондентов нигде не записывают и не дублируют эти сведения, рассчитывая лишь на свою память.

В целом среди опрошенных россиян 93 процента пользуются личными кабинетами онлайн-магазинов и сервисов, в том числе 82 процента ежемесячно заходят не более чем на пять подобных сайтов, 16 процентов — на пять-десять ресурсов, два процента — на 11-20 интернет-площадках, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса большинство россиян признались, что им иногда необходим отдых от интернета.

Читайте также: Почему россияне хотят стать блогерами на пенсии